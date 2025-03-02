Прикарпатські нацгвардійці отримали особливе поповнення ФОТО

Прикарпатські нацгвардійці отримали серйозне поповнення. Тепер їхні нові “рекрути” мають пройти навчання і вже незабаром приступлять до несення служби, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на 50 полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України

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50 полк імені Семена Височана поповнили молоді службові собаки

Службові собаки стали незамінними помічниками гвардійців. Чотирилапі захисники виконують безліч завдань: від пошуку людей під завалами та розшуку небезпечних злочинців до виявлення наркотичних речовин, зброї, та вибухових речовин. Такі навички досягаються завдяки постійним та інтенсивним тренуванням.

Нещодавно лави 50 полку імені полковника Семена Височана поповнили два нові чотирилапі напарники кінологів: Вулкан та Вінер. Цим малюкам бельгійської вівчарки лише по 4 місяці.

Їх передав очільник племінного заводу малінуа “Українській Легіон” Віктор Іонов. Вулкан та Вінер успішно пройшли тести на контактність з людиною, незалежність характеру, схильність до послуху та схильність до домінування. Песики дуже активні, грайливі, цікавляться всім, до чого можуть дотягнутись, та вимагають уваги до себе. У їхньому житті розпочався новий етап – знайомство із кінологами та старшими товаришами, а також адаптація.

«При відборі собак ми враховували робочі лінії батьків, схильність до ігрового поводження цуценят, лояльність до людей, стійкість до всебічних подразників, а також їхні розміри. Не менш важливим фактором при відборі є нервова система цуценят. Адже собаки із сильною нервовою системою відрізняються витривалістю у роботі та стресостійкістю», – зазначає начальник кінологічної служби військової частини 1241 головний сержант Володимир Панфіловський.

Тож тепер чотирилапі служитимуть у 50 полку імені полковника Семена Височана та допомагатимуть гвардійцям, в тому числі в районі проведення бойових дій.