В Івано-Франківську планують обмежити рух великогабаритного транспорту

В Івано-Франківську планують обмежити транзитний рух вантажних автомобілів вулицями міста. Таке рішення прийняли з метою запобігання руйнування дорожнього покриття, яке не пристосоване до великого навантаження.

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Про це в етері програми “Новий погляд” розповів заступник міського голови, директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак, пише Фіртка.

За словами заступника, таке рішення прийняла комісія з безпеки дорожнього руху, а відповідні дорожні знаки на в’їзді в центральну частину Івано-Франківська встановили понад п’ять років тому.

“Якщо немає належного контролю, то водії порушують ці правила. Оскільки контролювати можуть тільки поліція й Укртрансбезпека, то в них зараз об’єктивно недостатньо людей і вони не мають можливості цей контроль здійснювати. Маємо, наприклад, літній період, коли на вулиці понад 30 градусів тепла, асфальт розпечений до 50 градусів і більше, а тут величезна фура їде в центральну частину міста транзитом — по вулиці Галицькій через міст, по Набережній Василя Стефаника або куди їй далі треба. Як наслідок, ми потім постійно ремонтуємо наші дороги та міст, який давно потребує капремонту, а ще й руйнується вантажними автомобілями”, — каже директор Департаменту.

Як розповів Михайло Смушак, міська рада виконуватиме контроль в межах своїх повноважень. Так, вантажні автомобілі планують обмежувати по висоті, зокрема розглядають встановлення відповідної конструкції перед мостом на Пасічній.

“Це буде, свого роду, бар’єр. Ми розуміємо, що таке рішення не захистить на 100% від важкого транспорту, тому що можна везти, до прикладу, блоки, панелі, цеглу, на нижчих вантажних платформах. Вони проїдуть, але, з іншого боку, не проїдуть десятки високих автомобілів, які теж везтимуть подібний важкий вантаж”, — зазначив заступник.

Як йдеться, таке рішення також зобов’яже бізнес підлаштуватися та завозити велику кількість матеріалів меншими транспортними засобами.

“Дехто каже, що це дорого коштуватиме місту, умовно кілька сотень тисяч гривень. Так, воно коштуватиме, але це зекономить нам мільйони, які ми щороку витрачаємо на капремонт та на поточні ремонти доріг у місті, тому що вони цими фурами не руйнуватимуть дорожнє покриття. Звичайно, таким чином ми продовжимо функціонування нашого моста на Галицькій, який, знову ж таки, потребує капремонту. Як тільки замовник добудує новий міст, старий міст одразу повинен бути закритий на капремонт”, — акцентував посадовець.

Як зазначив заступник мера міста, були й інші варіанти розв’язання проблеми.