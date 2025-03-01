На Франківщині судили 19-річного студента, який п’яним на смерть збив велосипедистку

Студенту призначено 6 років ув’язнення.

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Тисменицький районний суд визнав студента 4-го курсу Івано-Франківського коледжу технологій та бізнесу Євгена Недоляка винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, пише ГК.

Вирок винесли 24 лютого. Йдеться про аварію, яка сталася ввечері 28 жовтня 2024 року у селі Радча Івано-Франківської громади. 19-річний Євген Недоляк, керуючи Ford Sierra напідпитку і без посвідчення водія, на швидкості 85-100 км/год збив 65-річну велосипедистку, що їхала у попутному напрямку. Від отриманих травм місцева мешканка померла у лікарні.

Під час судового засідання Євген Недоляк визнав свою вину, підтвердив, що був за кермом напідпитку і попросив вибачення у рідних загиблої. Останні наполягали на суворому покаранні для обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Хоминець визнала студента франківського коледжу винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, і призначила йому 6 років ув’язнення з позбавленням права 5 років керувати транспортними засобами.

На вирок можуть подати апеляцію.