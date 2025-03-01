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На фронті загинув франківець Сергій Білінський
Диван на коліщатках в темній вітальні

На фронті загинув франківець Сергій Білінський

Автор: Ігор Василик
01/03/2025 17:26
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Про сумну звістку з фронту повідомила у соціальній мережі дружина полеглого героя Христина Білінська, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Герой поліг на Покровському напрямку

Наш Сєрік, мій Сергій, мій Чоловік, моя Опора і мої Крила, Батько нашого маленького хлопчика, загинув 24 лютого 2025 року під Покровськом. Невимовна біль і неосяжна втрата, написала Христина.

  • 02.03.2025 Панахида о 15-00 у “Будинку Смутку”” по вулиці Ребета
  • 03.03.2025 Похорон о 12-00 у с. Вовчинець, вул. Вовчинецька 32, церква Архистратига Михаїла
Сергій Білінський