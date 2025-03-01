На фронті загинув франківець Сергій Білінський

Про сумну звістку з фронту повідомила у соціальній мережі дружина полеглого героя Христина Білінська, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Наш Сєрік, мій Сергій, мій Чоловік, моя Опора і мої Крила, Батько нашого маленького хлопчика, загинув 24 лютого 2025 року під Покровськом. Невимовна біль і неосяжна втрата, написала Христина.