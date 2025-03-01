Рейтинг терапевтів за кількістю декларацій у Франківську. ІНФОГРАФІКА

Іванофранківці можуть самостійно обрати терапевта та укласти з ним декларацію. Спеціалістів можна шукати, зокрема, за допомогою офіційної карти медичних закладів України.

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“Галка” дослідила та сформувала рейтинг терапевтів міста станом на початок 2025 року. У ньому можна дізнатися, які лікарі мають найбільше пацієнтів, а також знайти спеціалістів, з якими ще можна підписати договір. Існує обмеження до 2000 пацієнтів на одного педіатра, але цю кількість можуть збільшити з дозволу керівника медзакладу.

Рейтинг терапевтів за кількістю підписаних декларацій

Перший рейтинг створений відповідно до кількості підписаних декларацій у терапевта. Всі вони мають пацієнтів понад ліміт. Інформацію доступна у дашборді Національної служби здоровʼя України (НСЗУ).

У Франківську є всього 22 установи, де загалом працює 259 терапевти. Якщо брати до уваги лише комунальні медичні заклади, то нині в Івано-Франківську нараховується 6 амбулаторій, у яких загалом працює 148 терапевти.

В Івано-Франківську є шість лікарів, у яких нуль підписаних декларацій, а також шість лікарів, які мають до сотні укладених договорів з пацієнтами.

До кого ще можна записатися?

Другий рейтинг, який ми підготували для вас, включає лікарів, з якими ще можна укласти декларації. Проте кількість вільних місць у них обмежена, оскільки ці фахівці також мають значну кількість пацієнтів.

“Галка” також дослідила та сформувала рейтинг сімейних лікарів та рейтинг педіатрів міста. У ньому можна дізнатися, які лікарі мають найбільше пацієнтів, а також знайти спеціалістів, з якими ще можна підписати договір. рейтинг терапевтів Івано-Франківськ