Сьогодні Франківська громада прощається із полеглим захисником Сергієм Зайцем

У понеділок 03 березня в Івано-Франківській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Сергія Зайця, який загинув 24 лютого на Покровському напрямку.
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Про гірку звістку з фронту повідомила у соціальній мережі дружина полеглого героя Христина Білінська, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Герой поліг на Покровському напрямку
Наш Сєрік, мій Сергій, мій Чоловік, моя Опора і мої Крила, Батько нашого маленького хлопчика, загинув 24 лютого 2025 року під Покровськом. Невимовна біль і неосяжна втрата, написала Христина.
У понеділок 03 березня о 12-00 годині в селі Вовчинець, по вул. Вовчинецька 32, (церква Архистратига Михаїла) розпочнеться чин похорону полеглого Героя.