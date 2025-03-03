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У неділю Косівщина зустрічатиме скорботний кортеж із тілом молодого героя Михайла Прощука
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра у Космачі попрощаються із молодим героєм Михайлом Прощуком: в громаді оголошено 4-денну жалобу

Автор: Ігор Василик
03/03/2025 08:49
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В бою із окупантами загинув 26-річний мешканець селища Космач Михайло Прощук, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Після проходження строкової служби в Збройних Силах України, Михайло став учасником АТО. А із початком повномасштабного вторгнення окупанта на українську землю, став на захист Батьківщини, з честю виконував свій військовий обов’язок.

Згідно Розпорядження голови Космацької територіальної громади, з 1 по 4 березня 2025 року оголошено Днями жалоби у зв’язку із загибеллю Героя Михайла Івановича Прощука.

Зустріч Воїна відбудеться завтра за такою організацією:

В понеділок 03 березня о 13.00 годині відбудеться відправа біля дому, після чого тіло Героя буде перевезено до церкви.

У вівторок – початок похорону об 11.00 год.

Просимо у день зустрічі та похорону призупиняти роботу закладів розважальної сфери. А також в понеділок призупинити роботу ринку!, йдеться у офіційному повідомлені

Також закликаємо всіх мешканців віддати останню шану Герою та зустріти його «живим коридором». У разі зміни часу зустрічі буде повідомлено додатково.