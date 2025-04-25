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Диван на коліщатках в темній вітальні

Студенти Івано-Франківська зібрали понад 83 тисячі на реабілітацію нацгвардійців

Автор: Любов Семанишин
25/04/2025 19:16
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В Університеті Короля Данила відбувся Великодній благодійний ярмарок на підтримку 50-го полку імені полковника Семена Височана НГУ, інформує Правда.іф.

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Студенти Університету Короля Данила та Фахового коледжу УКД, щоб зібрати кошти для військових, підготували великодні смаколики: солодощі, вироби із сиру та м’яса, випічку, окрім цього, власноручні вироби, книги, листівки й картини.

Люди на вуличному ярмарку біля столу з квітами.

Особливістю Великоднього ярмарку цьогоріч став майстерклас із писанкарства, конкурс на найкращий український костюм та проведення традиційних великодніх забав.

Під час заходу вдалося зібрати 83 588 гривень, які спрямують на облаштування кімнат реабілітації та адаптивного спорту для поранених військовослужбовців 50-го полку Національної гвардії України з Івано-Франківська.

«Студенти УКД усвідомлюють ситуацію, у якій перебуває наша держава, і розуміють, завдяки кому мають змогу вчитися, тому прагнуть зробити свій внесок у наближення перемоги. Вони не тільки ініціюють волонтерські проєкти, а й активно втілюють їх у життя, а ми завжди підтримуємо їхні ідеї та допомагаємо їх реалізувати», – відзначила проректорка із соціальної та профорієнтаційної роботи Іванна Бабецька.

Весняний фестиваль біля будівлі школи, молодь спілкується.
Шкільний ярмарок на подвір'ї з учасниками
Група людей перед будівлею у вишиванках
Люди стоять в черзі біля жовтої будівлі.
Військовий і жінка у весняному університеті.
Військовий та жінка з конвертом грошей, університет.
Конверт з грошима у червоних манікюрних руках.