Студенти Івано-Франківська зібрали понад 83 тисячі на реабілітацію нацгвардійців

В Університеті Короля Данила відбувся Великодній благодійний ярмарок на підтримку 50-го полку імені полковника Семена Височана НГУ, інформує Правда.іф.

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Студенти Університету Короля Данила та Фахового коледжу УКД, щоб зібрати кошти для військових, підготували великодні смаколики: солодощі, вироби із сиру та м’яса, випічку, окрім цього, власноручні вироби, книги, листівки й картини.

Особливістю Великоднього ярмарку цьогоріч став майстерклас із писанкарства, конкурс на найкращий український костюм та проведення традиційних великодніх забав.

Під час заходу вдалося зібрати 83 588 гривень, які спрямують на облаштування кімнат реабілітації та адаптивного спорту для поранених військовослужбовців 50-го полку Національної гвардії України з Івано-Франківська.