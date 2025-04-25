У Прикарпатському університеті прокоментували нове скорочення назви

У червні Прикарпатський університет має можливість офіційно змінити свою назву на Карпатський університет. В результаті цього заклад отримає нове скорочення.

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Про це пише “Галка” з пресконференції в університеті 25 квітня.

Під час презентації нового логотипа та айдентики університету в присутніх на заході виникло питання, чи скороченням нової назви вишу буде КНУ.

Членкиня наглядової ради університету Яна Стадільна повідомила, що новим скороченням буде КНУВС. Ігор Цепенда додав, що під час вибору орієнтувалися також і на англомовне скорочення. Відповідно, університет перекладатиметься як Vasyl Stefanyk Carpathian National University або Carpathian University.