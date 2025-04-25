Франківський «Ураган» обіграв «Сокіл» і вийшов до півфіналу Кубка України з футзалу

Сьогодні, 24 квітня, відбулися чвертьфінальні матчі Фіналу восьми Кубку України з футзалу.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Ураган – чинний володар Кубку України зустрічався із Хмельницьким Соколом. Рік тому “дракони” під керівництвом Максима Павленка здолали і ХІТ, і Аврору, але після суттєвого омолодження складу влітку, яке не могло пройти не безболісно, івано-франківці залишилися далеко позаду київських топів, пише Ратуша.

Втім, нинішній сезон приніс низку важливих уроків молодим “драконам”, і до “Фіналу восьми” вони підійшли з безцінним досвідом злетів та падінь в Екстра-лізі.

Своєму супернику по чвертьфіналу, Соколу, Ураган поступився в обох матчах чемпіонату, але обидві зустрічі були близькими та рівними як за грою, так і за рахунком – 4:2 у Хмельницькому, 1:2 в Івано-Франківську.

Щодо кубкової баталії, то франківці зуміли відзначитись двічі вже у першому таймі — забивали Масевич і Ткачук.

У другій половині зустрічі Абзалов скоротив відставання Сокола до мінімуму, але Приходько одразу відновив +2 для Урагану.

Сокіл на останні хвилини вийшов з п’ятьма польовими в надії відігратись і перевести гру в овертайм. Але, маючи кілька гольових моментів, команда Романа Ковальчика припустилась прикрої помилки при введенні м’яча з ауту й отримала четвертий гол у порожні ворота — відзначився Британ.

Вже у суботу, 26 квітня Ураган побореться за місце у фіналі з командою SkyUp (Київ).

Фінал Кубка України 2024/25 відбудеться у неділю, 27 квітня, та розпочнеться о 14:00. Усі матчі пройдуть у київському Палаці Спорту та транслюватимуться на платформі Київстар ТБ.