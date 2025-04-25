Франківський “Електроавтотранс” прагне розширити квоти на бронювання через нестачу водіїв, – Голутяк

В Івано-Франківську спостерігається дефіцит водіїв комунального транспорту, який становить приблизно 30-40%. У зв’язку з цим, КП “Електроавтотранс” веде переговори з Міністерством оборони щодо можливості збільшення квоти на бронювання.

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Про це інформує “Галка” з посиланням директора КП Віталія Голутяка.

За його словами, брак працівників фіксується на всіх транспортних підприємствах України. Зокрема “Електроавтотрансу” не вистачає 30-40% водіїв із категорією D.

“Ми закликаємо всіх, хто має посвідчення водія категорії D, приходити до нас на роботу. Робота непроста, але дуже важлива для міста”, – наголосив Віталій Голутяк.

Підприємство обговорює з міністерством збільшення квот на бронювання працівників. Також планують перегляд зарплат у бік підвищення, щоб заохотити нових працівників.