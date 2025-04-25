ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автобус на Європейську площу в місті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківський “Електроавтотранс” прагне розширити квоти на бронювання через нестачу водіїв, – Голутяк

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 20:16
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську спостерігається дефіцит водіїв комунального транспорту, який становить приблизно 30-40%. У зв’язку з цим, КП “Електроавтотранс” веде переговори з Міністерством оборони щодо можливості збільшення квоти на бронювання.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це інформує “Галка” з посиланням директора КП Віталія Голутяка.

За його словами, брак працівників фіксується на всіх транспортних підприємствах України. Зокрема “Електроавтотрансу” не вистачає 30-40% водіїв із категорією D.

“Ми закликаємо всіх, хто має посвідчення водія категорії D, приходити до нас на роботу. Робота непроста, але дуже важлива для міста”, – наголосив Віталій Голутяк.

Підприємство обговорює з міністерством збільшення квот на бронювання працівників. Також планують перегляд зарплат у бік підвищення, щоб заохотити нових працівників.