В Івано-Франківську дітям полеглих захисників вручили пам’ятні кулони “Батьківське серце”

У четвер, 24 квітня, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося вручення пам’ятних кулонів “Батьківське серце” для дітей полеглих воїнів з Івано-Франківської територіальної громади.

Подію відвідала журналістка Фіртки.

Захід розпочався з хвилини мовчання та гімну України.

“Воїни віддали найцінніше, що мали — своє життя заради того, щоб наші діти зростали під мирним небом. Щоб діти розвивали нашу державу, квітли, процвітали, народжували дітей. Наш обов’язок — творити пам’ять про наших захисників.

Зараз є багато програм, зокрема, встановлення анотаційних дощок. Ми маємо творити та пам’ятати про кожного тата, маму, бійця, які віддали своє життя.

Нехай цей оберіг буде в кожному серці кожної дитини, в кожного з нас”, — каже секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин.