В Івано-Франківську дітям полеглих захисників вручили пам’ятні кулони “Батьківське серце”

У четвер, 24 квітня, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулося вручення пам’ятних кулонів “Батьківське серце” для дітей полеглих воїнів з Івано-Франківської територіальної громади.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Подію відвідала журналістка Фіртки.
Захід розпочався з хвилини мовчання та гімну України.
“Воїни віддали найцінніше, що мали — своє життя заради того, щоб наші діти зростали під мирним небом. Щоб діти розвивали нашу державу, квітли, процвітали, народжували дітей. Наш обов’язок — творити пам’ять про наших захисників.
Зараз є багато програм, зокрема, встановлення анотаційних дощок. Ми маємо творити та пам’ятати про кожного тата, маму, бійця, які віддали своє життя.
Нехай цей оберіг буде в кожному серці кожної дитини, в кожного з нас”, — каже секретар Івано-Франківської міської ради Віктор Синишин.
Кулони отримали 157 дітей з Івано-Франківської міської територіальної громади, чиї батьки загинули в боях за Україну у 2022–2023 роках.
“Перше вручення кулонів відбулося 23 серпня 2019 року.
Четверо наших воїнів від серця сотворили ось це батьківське серце. Це — шматочок світла в вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплиною крові, а на звороті зазначено прізвище та ім’я загиблого захисника. Це не прикраса. Це — оберіг.
Нам хотілося, щоб кожна дитинка відчувала, що поряд з його серцем є серце тата чи мами. Аби кожна дитинка нашого побратима чітко усвідомила, що в цьому буремному світі є побратими його мами чи тата, які захистять, підтримають, супроводять”, — ділиться президент “Бойового братерства України” Павло Жебрівський.