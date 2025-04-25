Як у Франківській ЦМКЛ вилікували жінку з цирозом печінки

Лікарі терапевтичного відділення №2 ЦМКЛ допомогли вчасно діагностувати та зупинити прогресування цирозу печінки у 63-річної пацієнтки, яка була прооперована і отримала курс хіміотерапії.

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До терапевтичного відділення №2 63-річна пацієнтка потрапила у вкрай важкому стані — жінка буквально не могла піднятися з медичної каталки. До ЦМКЛ її направили з Прикарпатського обласного онкологічного центру, де мешканці Закарпаття раніше було проведено операцію через онкопатологію. Також там вона пройшла курс променевої терапії та хіміотерапії.

Згодом жінка звернулася до медиків за місцем проживання зі скаргами на збільшення об’ємів живота та виражену слабкість. Після огляду лікарі повідомили про необхідність обстеження в онколога. Проте під час обстеження у Прикарпатському онкологічному центрі діагноз онкопатології не підтвердили і направили пацієнтку до ЦМКЛ.

У терапевтичному відділенні №2 одразу розпочали діагностику і лікування, щоб з’ясувати причину асциту.

«В анамнезі пацієнтки зазначено, що раніше вона лікувала гепатит С. Ми негайно призначили лікування, і стан пацієнтки покращився. Вона потрапила до нас на каталці, а додому пішла на підборах. Тепер їй потрібно кожні пів року проходити лікування та дотримуватись рекомендацій лікарів, аби запобігти ускладненням», — розповідає завідувачка Терапевтичного відділення №2 Зена Зозуляк.

«Також нещодавно ми виявили рак кишечника у 64-річної пацієнтки. Вона звернулася ургентно в ЦМКЛ після огляду хірургами з попереднім діагнозом “панкреатит” і була скерована в терапевтичне відділення на дообстеження. Жінка вже тривалий час скаржилася на біль, але самостійно приймала препарати і не зверталася до лікарів. Фіброгастроскопія виявила виразку шлунка, яку ми пролікували. Проте через низький гемоглобін і розлади стільця ми провели додаткове ендоскопічне обстеження, яке виявило рак кишечника. Після консультації ми направили пацієнтку до обласного онкоцентру», — додає завідувачка Терапевтичного відділення №2 Зена Зозуляк.

Серед пацієнтів Терапевтичного відділення №2 зростає кількість випадків важких гастроентерологічних патологій: різні форми гепатитів, виразки шлунку, цироз печінки.

Терапевтичне відділення №2 Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради щодня приймає пацієнтів із найрізноманітнішими захворюваннями. Найбільше серед них — пацієнти з легеневими патологіями, зокрема ковідними пневмоніями. Частими також є серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.