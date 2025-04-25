«Маємо велику кількість загиблих цього тижня», — Марцінків про ціну спокою в тилу

Великдень в Івано-Франківську минув без інцидентів: з богослужіннями, збереженням традицій, весняною тишею. Та за цей мир воїни на фронті платять найвищу ціну.
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Лише цього тижня в громаді декілька поховань захисників, розповів в етері радіо “Західний Полюс” 24 квітня міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.
“У міст все було спокійно: відбулися богослужіння, діти змогли біля храмів водити гаївки, тобто зберегти українську традицію.
Також, перед Великоднем відбувся ярмарок, де підприємці змогли запропонувати свої вироби, товари. Я задоволений, адже якихось надзвичайних ситуацій не було.
Поліція мені подавала інформацію про ті події, які відбувалися. Але в принципі все минуло спокійно, без додаткових тривожних речей. Ну, і також важливо, що цього року й погода була досить гарна, тепла, така великодня”, — каже мер.
Руслан Марцінків подякував усім дотичним, як комунальникам, так і небайдужим мешканцям Івано-Франківська, які доклали зусиль, аби місто до свят було чистим.
“Бачимо багато зелені по місту. Хтось посадив дерево, хтось — клумбу, квітки та інші речі біля свого будинку. Дякую всім, хто долучився, щоб місто було красивішим”.
Проте, ділиться посадовець, цього тижня громада отримала велику кількість сповіщень про загибель захисників на війні.
“Свято святом, але, на жаль, ми не застраховані від загибелі наших Героїв. На жаль, маємо велику кількість загиблих цього тижня.
Буквально цього вівторка, 22 квітня, прощались із двома героями. Учора, 23 квітня, ще з одним захисником. І ще знаємо мінімум про двох. Тому розуміємо, що в тилу можемо більш-менш спокійно святкувати, але за це хтось, на жаль, віддає своє здоров’я та життя.
Допомагаймо Збройним силам України. Дякую всім, хто передав посилку перед Великоднем, щоб можна було відвезти хлопцям допомогу. Тому пам’ятаймо, якою ціною це дається”.