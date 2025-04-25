«Маємо велику кількість загиблих цього тижня», — Марцінків про ціну спокою в тилу

Великдень в Івано-Франківську минув без інцидентів: з богослужіннями, збереженням традицій, весняною тишею. Та за цей мир воїни на фронті платять найвищу ціну.

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Лише цього тижня в громаді декілька поховань захисників, розповів в етері радіо “Західний Полюс” 24 квітня міський голова Руслан Марцінків, пише Фіртка.

“У міст все було спокійно: відбулися богослужіння, діти змогли біля храмів водити гаївки, тобто зберегти українську традицію. Також, перед Великоднем відбувся ярмарок, де підприємці змогли запропонувати свої вироби, товари. Я задоволений, адже якихось надзвичайних ситуацій не було. Поліція мені подавала інформацію про ті події, які відбувалися. Але в принципі все минуло спокійно, без додаткових тривожних речей. Ну, і також важливо, що цього року й погода була досить гарна, тепла, така великодня”, — каже мер.

Руслан Марцінків подякував усім дотичним, як комунальникам, так і небайдужим мешканцям Івано-Франківська, які доклали зусиль, аби місто до свят було чистим.

“Бачимо багато зелені по місту. Хтось посадив дерево, хтось — клумбу, квітки та інші речі біля свого будинку. Дякую всім, хто долучився, щоб місто було красивішим”.

Проте, ділиться посадовець, цього тижня громада отримала велику кількість сповіщень про загибель захисників на війні.