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Сергій Труба — арбітр матчу «Металург» - «Прикарпаття»
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сергій Труба — арбітр матчу «Металург» – «Прикарпаття»

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 22:10
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Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 5-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

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Зокрема, поєдинок “Металург” – “Прикарпаття”, що відбудеться найближчої суботи, 26 квітня, на запорізькій “Славутич-Арені” в полі судитиме Сергій Труба.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 33-річний рефері з Черкас почав обслуговувати у серпні 2023-го, дебютувавши у матчі 2-го туру групи “А” “Нива” – “Прикарпаття” (1:0).

Цікаво, що на першому етапі поточного чемпіонату цей арбітр у Тернополі знову зафіксував мінімальну перемогу “Ниви” над “Прикарпаттям” (2:1).

У матчах за участі запорізької команди Сергій Труба також працюватиме втретє. У Другій лізі 2021/22 черкащанин відсудив гру “Металург” – ФК “Нікополь” (3:0), а цього сезону у групі “Б” Першої ліги ще один домашній поєдинок запоріжців з “Кудрівкою” (1:3).

Чемпіонат України. Перша ліга. Група “Вибування”. 5 тур
«Металург» (Запоріжжя) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 
26 квітня 2025 року. Запоріжжя, стадіон “Славутич-Арена” – 12:00

Арбітр – Сергій Труба (Черкаси)
Асистенти арбітра – Олександр Матяш (Полтава), Богдан Соколовський (Чернігів)
Четвертий арбітр – Микита Богатир (Запоріжжя)
Спостерігач арбітражу УАФ – Оксана Єрмакова (Полтава)