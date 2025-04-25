На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Сьогодні вночі на Прикарпатті синоптики прогнозуюь значний дощ та сильні пориви вітру.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
“Протягом ночі 26 квітня грози, пориви вітру 15-20 м/с, значний дощ ( 15-29мм за 12 год та менше) (І рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у дописі.