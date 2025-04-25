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На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження

Автор: Оксана Марушкевич
25/04/2025 22:21
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Сьогодні вночі на Прикарпатті синоптики прогнозуюь значний дощ та сильні пориви вітру.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Протягом ночі 26 квітня грози, пориви вітру 15-20 м/с, значний дощ ( 15-29мм за 12 год та менше) (І рівень небезпечності, жовтий)”, – йдеться у дописі.

Штормове попередження, дорожня обстановка в дощ.