З вересня у приватному транспорті Івано-Франківська для пільговиків запрацює картка “Галка”

З першого вересня в Івано-Франківському приватному транспорті мали б запрацювати валідатори, для того, щоб містяни могли користуватися карткою “Галка”.
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Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на прямому ефірі “Західного полюсу”, пише “Галка”.
Раніше мер обіцяв, що вже з першого червня мали б встановити валідатори у приватному транспорті Івано-Франківська. Однак зараз повідомляє, що це займе трохи більше часу. Новою датою призначення, коли у приватному транспорті можна буде скористатися карткою “Галка”, стало перше вересня.
“Я думав, що ми це зможемо зробити з першого червня, але зараз розумію, що ми не встигнемо. Адже працівники чисто фізично не встигнуть поставити валідатори. Але думаю, що до першого вересня ми б мали встигнути. З першого вересня мали б повністю запрацювати електронні квитки. В тому числі і в приватному транспорті”, – каже Руслан Марцінків.