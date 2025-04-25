З вересня у приватному транспорті Івано-Франківська для пільговиків запрацює картка “Галка”

З першого вересня в Івано-Франківському приватному транспорті мали б запрацювати валідатори, для того, щоб містяни могли користуватися карткою “Галка”.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на прямому ефірі “Західного полюсу”, пише “Галка”.

Раніше мер обіцяв, що вже з першого червня мали б встановити валідатори у приватному транспорті Івано-Франківська. Однак зараз повідомляє, що це займе трохи більше часу. Новою датою призначення, коли у приватному транспорті можна буде скористатися карткою “Галка”, стало перше вересня.