На війні поліг Дмитро Влад із села Розтоки

На російсько-українському фронті загинув військовослужбовець Дмитро Влад із села Розтоки.
Воїн загинув 9 жовтня поблизу села Вербове, повідомляють у Косівській РДА.
“З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Дмитра Влада із с. Розтоки Кутської територіальної громади. Командир відділення — командир машини механізованого батальйону Дмитро Влад загинув 9 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області”, – йдеться у повідомленні.
Про зустріч полеглого повідомлять додатково.