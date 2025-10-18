ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні поліг Дмитро Влад із села Розтоки

Автор: Олег Мамчур
Свічки пам’яті та український військовий у формі
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На російсько-українському фронті загинув військовослужбовець Дмитро Влад із села Розтоки.

Воїн загинув 9 жовтня поблизу села Вербове, повідомляють у Косівській РДА.

“З глибоким сумом повідомляємо про загибель Захисника України Дмитра Влада із с. Розтоки Кутської територіальної громади. Командир відділення — командир машини механізованого батальйону Дмитро Влад загинув 9 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Синельниківського району Дніпропетровської області”, – йдеться у повідомленні.

Про зустріч полеглого повідомлять додатково.

Український військовий у камуфляжній формі

Джерело(а) інформації

Косівській РДА

СХОЖІ НОВИНИ