У Підлужжі стартував Яблучний фестиваль на підтримку ЗСУ

У найближчі вихідні, 18-19 жовтня, у селі Підлужжя відбудеться Яблучний фестиваль, під час якого збиратимуть кошти для українських військових.
На гостей свята чекають домашні яблука, груші, натуральні соки, а також майстер-класи з приготування мармуляди. Крім того, відвідувачів частуватимуть бограчем.
Окрім частувань, учасники фестивалю зможуть долучитися до плетіння маскувальних сіток для фронту.
Захід відбудеться в екопарку «Валькова гора» (вул. Шевченка, 101). Дістатися до локації можна комунальними автобусами №51 та №52.
Організатори запрошують мешканців і гостей громади провести вихідні з користю та долучитися до доброї справи.