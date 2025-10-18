ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Підлужжі стартував Яблучний фестиваль на підтримку ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
Яблука у дерев'яних ящиках на ринку
У найближчі вихідні, 18-19 жовтня, у селі Підлужжя відбудеться Яблучний фестиваль, під час якого збиратимуть кошти для українських військових.

На гостей свята чекають домашні яблука, груші, натуральні соки, а також майстер-класи з приготування мармуляди. Крім того, відвідувачів частуватимуть бограчем.

Окрім частувань, учасники фестивалю зможуть долучитися до плетіння маскувальних сіток для фронту.

Дерев'яні ящики, наповнені свіжими яблуками різних сортів

Захід відбудеться в екопарку «Валькова гора» (вул. Шевченка, 101). Дістатися до локації можна комунальними автобусами №51 та №52.

Організатори запрошують мешканців і гостей громади провести вихідні з користю та долучитися до доброї справи.

