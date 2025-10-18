Можуть переносити сказ та африканську чуму свиней: на Франківщині дозволили відстріл диких тварин

На Івано-Франківщині дозволили відстріл диких тварин для запобігання поширенню сказу та африканської чуми свиней. Відповідне рішення було прийнято на нараді мисливських господарств області.

Про це інформують на Facebook-сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Регулювання популяції диких тварин, які переносять сказ та африканську чуму, проводитимуть як восени 2025 року, так і взимку 2026 року за рішенням Ради оборони Івано-Франківської області.

Для відстрілу диких тварин мисливцям потрібно:

отримати дозвіл на проведення регулювання чисельності тварин;

оформити матеріали при проведенні регулювання;

забезпечити проведення лабораторних досліджень;

провести відповідні заходи при отриманні позитивних результатів.

Також з 1 до 30 листопада 2025 року дозволили полювання на дикого кабана. Відстріл можна проводити лише вихідними на мисливських угіддях області, окрім Верховинського району.