В кам’яниці на Гординського розпочали ремонтні роботи

В Івано-Франківську почали реставраційні та ремонтні роботи у кам’яниці на вулиці Гординського, 10, яка є приватною власністю. Встановлення будівельного паркану поблизу будинку помітила працівниця Суспільного 9 жовтня 2025 року. 13 жовтня з’явився банер з інформацією про реставрацію і ремонт.

Споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення. Її звели в 1895 році як школу для дівчат імені королеви Софії в рідкісному для Івано-Франківська стилі неоготики. Відтоді в будівлі працювали різні установи, але всі вони мали освітнє спрямування.

З 2016 року приміщення пустувало. У 2020 міськрада продала будинок на аукціоні компанії “Благо інвест Сервіс”. Ця фірма і вказана на банері на будівельному паркані як замовник робіт.

Чим унікальний будинок на Гординського, чому зазнав руйнувань та що планує робити із ним новий власник — у матеріалі Суспільного.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Побудували за 31 тисячу злотих ринських: історія кам’яниці, яку називають франківським Гоґвортсом

Кам’яницю на вулиці Гординського, 10 в Івано-Франківську побудували в 1895 році як школу для дівчат імені королеви Софії. Вона представляє рідкісний для Івано-Франківська стиль — неоготику. Архітектор будівлі Ян Лемпіцький головний фасад школи облицював цеглою.

Який вигляд мала кам’яниця на вулиці Гординського, 10 століття тому. Суспільне Івано-Франківськ

“У 1893 році міський магістрат виділив 31 тисячу злотих ринських для побудови цього будинку. Навчання тут розпочалася в 1895 році у вересні. Цю дату ми також бачимо і на самому будинку. Спочатку школа була п’ятикласною, потім — семикласною. Цей будинок навіть має свою народну назву — його називають Гоґвортсом, бо він трішки нагадує чаклунський замок. Деякі вбачають у ньому також схожість з Чернівецьким національним університетом, бо він облицьований червоною цеглою. Це додає будівлі такої сворєідної родзинки”, — розповіла краєзнавиця Олена Бучик.

Краєзнавиця Олена Бучик. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

На зламі XIX-XX століть найголовнішою ціллю жінки було вдало вийти заміж, каже краєзнавиця. Дівчата з освітою мали перевагу, тому жіночі школи були переповнені. У класах навчалися від 30 до 50 школярок. Їх переважно навчали основ математики, історії, природознавства, а також мов. Серед іноземних мов популярним було вивчення французької, додала Бучик.

“Дівчата також вивчали рукоділля, гру на фортепіано. Тоді це було престижно, часто дівчат навіть змушували силою, і не враховували, чи має дівчина до того хист, чи ні. Ця школа ввійшла не тільки в історію освіти, а в історію міських випадків. У 1911 році тут стався трагічний випадок: одна з вчительок викинулася з другого поверху, в неї стався нервовий напад. І це також зафіксували в міських історичних хроніках”, — говорить Олена Бучик.

Будинок на вулиці Гординського, 10 в Івано-Франківську. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

По сусідству з жіночою школою імені королеви Софії була чоловіча школа. Її теперішня адреса — вулиця Шевченка, 32. У тодішній пресі зафіксували пропозицію щодо того, аби організувати години уроків так, щоб хлопці й дівчата не перетиналися на вулиці та не задивлялися одні на одних. У той час це вважалося непристойним, додала краєзнавиця.

Наразі колишня чоловіча та жіноча школи приблизно десять років пустують. Зі слів Олени Бучик, будинок на Гординського, 10 завжди використовувався для освітніх потреб. Школа для дівчат тут була до приходу радянської влади у 1939 році.

Колишні школи для хлопців та дівчат в Івано-Франківську. Суспільне Івано-Франківськ

“Потім тут працював учительський інститут — зараз Карпатський національний університет. Пізніше були школа № 8, інститут післядипломної освіти для вчителів, освітній та соціальний центр для молоді”, — каже краєзнавиця.

“Це — дуже-дуже цінна споруда і хочеться, щоб її зберегли”

Засновник мистецького простору “Підземний перехід Ваґабундо” Ростислав Шпук навчався у школі № 8, що працювала у цій кам’яниці. Він пригадує: щоб потрапити до закладу, потрібно було спочатку відчинити важкі дубові двері.

“Вона унікальна тим, що має планування абсолютно шкільне, пристосоване до навчального закладу з величезними коридорами, широкими сходовими клітками. Це — дуже-дуже цінна споруда і хочеться, щоб її зберегли так, як вміють берегти за кордоном. У Перемишлі архітектор побудував таку ж школу-близнюка, але тільки в півтора раза довшого. І там є ті ж деталі — з цієї ж клінкерної цегли викладені ризаліти, сандрики, рифлені контури. У Польщі ця будівля досі залишається школою”, — розповідає Шпук.

Засновник мистецького простору “Підземний перехід Ваґабундо” Ростислав Шпук . Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

У 2016 році митець сфотографував цю кам’яницю як ззовні, так і всередині. Тоді будинок не експлуатували. Черепицю з даху зняли й будинок був накритий клейонкою.

“Ясно, що це все затекло, стіни повкривалися пліснявою аж до першого поверху”, — каже Ростислав Шпук.

Горище кам’яниці на Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Будівля на вулиці Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Будівля на вулиці Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Будівля на вулиці Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Будівля на вулиці Гординського, 10 всередині, 2016 рік Ростислав Шпук

Ростислав Шпук та Марія Козакевич Ростислав Шпук

Старовинна черепиця у будинку на вулиці Гординського, 10 Ростислав Шпук

Горище кам’яниці на Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Горище кам’яниці на Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Горище кам’яниці на Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Будівля на вулиці Гординського, 10 у 2016 році Ростислав Шпук

Продаж приватному власнику

Школа у будівлі на вулиці Гординського, 10 проіснувала до 1997 року, говорить заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради Ігор Каюк. У 2011 будинок покинула остання установа. Через п’ять років міськрада реставрувала покрівлю будинку — тоді понад 20% автентичної глиняної черепиці довелося замінити на схожу.

“Не відбулося тоді повноцінної реставрації. Було просто відреставровано покрівлю горища і фактично перемуровано вершечок центрального ризаліту, бо він сипався, розвалювався”, — каже Каюк.

Заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Івано-Франківської міської ради Ігор Каюк. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

14 квітня 2020 року фірма “Благо інвест Сервіс” придбала в Івано-Франківської міської ради цей будинок на аукціоні за 11 мільйонів гривень.

“Наше завдання — продати. Не просто продати цю кам’яницю — треба продати її таким чином, щоб купили подешевше. Про це мені Руслан Марцінків прямим текстом відвовів: “Ми її продаємо так дешево, тому що майбутньому власнику доведеться вкладатися в те, щоб підводити комунікації”. І тут виникає питання: чому місто і я, платник податків у бюджет цього міста, повинен перейматися тим, скільки на облаштування цієї кам’яниці витратить її майбутній власник?” — так у 2020 році на продаж будівлі відреагував франківець Остап Українець.

Фасад будинку на Гординського, 10. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Планують пристосувати під готель: які роботи з кам’яницею проводитимуть зараз

Те, що будинок обгородили будівельним парканом, працівниця Суспільного побачила 9 жовтня 2025 року.

Початок зведення будівельного паркану на вулиці Гординського, 10. Світлина зроблена 9 жовтня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

13 жовтня з’явився банер, на якому пише про те, хто проводить роботи, з якою ціллю, а також вказано, що на них є дозвіл. Замовником вказана компанія “Благо інвест Сервіс”. Генеральним підрядником робіт із реставрації та ремонту — будівельне підприємство “Благо Буд”.

Банер з інформацією про реставрацію та ремонт на будівельному паркані. Суспільне Івано-Франківськ/Оксана Василик

За номером телефону, вказаним на порталі YouControl як такий, що належить представникам “Благо інвест Сервіс”, Суспільному сказали, що наразі там тільки проводять поточні роботи з укріплення споруди й запобігання руйнуванню. Більше на контакт із журналістами представники компанії не виходили.

Будинок на Гординського, 10 збудували в Івано-Франківську у 1895 році. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Проєкт на реставрацію будинку на вулиці Гординського, 10 пройшов експертну оцінку, повідомили у відповіді на інформаційний запит Суспільного у Державній інспекції архітектури та містобудування України. Однак деталі проєкту журналістам не надали.

Будівельний паркан на Гординського 10. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

За словами Ігоря Каюка, паспорт пам’ятки виготовили у 2023 році при нагляді відділу охорони культурної спадщини. Документи на реставрацію будівлі заступнику начальника цього відділу показав представник забудовника. Згідно з ними, надбудови зверху неможливі, також фасад залишать недоторканим. Відновлять штукатурку, яка облицьовує задню частину будинку. Власник планує пристосувати будинок під готель, додав Каюк.

“Вхідний блок — дерев’яний з дуба та філігранною ковкою. Всередині найбільша цінність — це, звичайно, сходова клітка з каменю. Її також будуть відновлювати, реставрувати. Перекриття дерев’яні по балках сьогодні якраз і є в аварійному стані. Першочергово передбачена зараз ліквідація рослинності, що виросла над карнизом. Наступний етап — це миття фасаду. І пізніше його будуть просочувати відповідними розчинами”, — говорить Ігор Каюк.

Кущ, який росте на фасаді будинку на Гординського, 10. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

З його слів, якщо власник розчистить фасад, проявляться написи, які є у тимпанах над вікнами третього поверху. Усі віконні рами власник планує замінити на дерев’яні. Автентичну плитку всередині будуть перекладати. Там, де її бракуватиме, виготовлять схожу.

Що каже архітектор про реставрацію старовинної кам’яниці

Архітектор Остап Дольний розповідає, що у 2021 році брав участь у розробці реставраційного завдання для цієї споруди під готель на замовлення від компанії “Благо”. Тоді будинок був непридатним для експлуатації, а фундамент і горище — пошкоджені.

“Руйнація будівлі почалася з фундаментів. І основна причина цьому — вода. Коли ми робили обстеження, у підвал затікали води з каналізації та поверхневі дощові води. Так вони руйнували ту вкладку. Підкладка даху руйнувалася — вона провалювалася, вода затікала, бо будівля не експлуатувалася. І воно все аж так донизу почало валитися”, — говорить архітектор.

Архітектор Остап Дольний. Суспільне Івано-Франківськ

На думку Дольного, готель у приміщенні можливо зробити без добудов та обійтися реставрацією і ремонтом. З його слів, простору на горищі стільки, що його можна використати під номерний фонд. Також у приміщенні запроєктували ліфт. Усі дерев’яні вікна тоді планували відновити та реставрувати ті, які можливо.

“У реставраційному завданні було вказане пристосування під готель, передбачене з повним відновленням всіх столярних виробів, збереженням печей. Деякі з них — радянські, звичайно. Але окремі були цікаві і їх планувалося відновити та зробити частиною інтер’єру. Там, по суті, збережена лише цікава плитка у деяких місцях на сходовій. Деякі з плит планували забрати, дещо — відновити”, — пояснив Остап Дольний.

Вид ззаду на будинок на вулиці Гординського, 10. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Що про майбутнє будівлі кажуть жителі міста

Франківець Владислав Луговий проживає поруч з будинком на вулиці Гординського, 10 від народження. З його слів, будівля почала руйнуватися тоді, коли останні, хто там працював, її покинули.

“У нас тут всі фотографуються біля цього будинку. Дівчата періодично роблять фотосесії. Не знаю, готель мені якось не дуже. Я б краще зробив тут щось історико-краєзнавче. Будівля — давня, історична”, — каже чоловік.

Будинок на Гординського, 10 в Івано-Франківську. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Декілька років поряд з цим будинком живе і ходить повз маріуполець Дмитро Парахневич: “Будинок нагадує елементами старі будинки з нашого старого міського центру. Наприклад, перший корпус Приазовського державного технічного університету теж виконаний в такому стилі. Я вважаю, що це чудова ідея, якщо вдасться реконструювати його в такому автентичному стилі, зберегти всі основні елементи фасаду”.

Вікна будинку на Гординського, 10. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Митець Ростислав Шпук вважає, що готель — один із варіантів, що підходить для використання цієї кам’яниці.

“Приміщення вартує того, щоб його бачити. Єдине, що, звичайно, номери з розміром класу не можуть бути — його якось почленують. Але закон не забороняє урядувати всередині на свій смак. Він забороняє спотворювати пам’ятку ззовні — добудовувати, перебудовувати”, — додає Шпук.

Будинок на Гординського, 10. Вид всередині, світлина зроблена у 2016. Ростислав Шпук

Про важливість збереження автентичного вигляду будівлі на Гординського, 10 говорить і архітектор Остап Дольний: “Це — пам’ятка. Тут не може виникати питання, чому її потрібно зберегти. Пам’ятки архітектури надають ідентичність місту, цінності тому простору”.