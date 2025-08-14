На війні поліг франківець Ярослав Харук

Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника — Ярослава Харука.

Про це пише Правда з посиланням на Руслана Марцінківа.

Прощання з воїном відбудеться у п’ятницю, 15 серпня, об 11:00 у Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.

Поховають Ярослава Харука на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.