На війні поліг франківець Ярослав Харук

Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника — Ярослава Харука.
Про це пише Правда з посиланням на Руслана Марцінківа.
Прощання з воїном відбудеться у п’ятницю, 15 серпня, об 11:00 у Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.
Поховають Ярослава Харука на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.