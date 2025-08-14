ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг франківець Ярослав Харук
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг франківець Ярослав Харук

Автор: Олег Мамчур
14/08/2025 13:36
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника — Ярослава Харука.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда з посиланням на Руслана Марцінківа.

Прощання з воїном відбудеться у п’ятницю, 15 серпня, об 11:00 у Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.

Поховають Ярослава Харука на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.