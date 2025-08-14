ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині виявили 185 неоформлених працівників
Автор: Олег Мамчур
14/08/2025 13:40
Майже 18 мільйонів гривень зарплатних податків донарахували платникам Івано-Франківщини за результатами перевірок.

Про це повідомляє ДПС в Івано-Франківській області.

Впродовж семи місяців податківці під час проведення контрольно-перевірочних заходів виявили ряд порушень. Відповідно донарахували до сплати 700,7 тисяч гривень єдиного внеску, майже 16 мільйонів ПДФО та 1,2 мільйона військового збору.

Також під час проведення фактичних перевірок у 136 суб’єктів господарювання податківці виявили 185 неоформлених працівників. Однак 32 з них вдалося офіційно працевлаштувати одразу під час перевірки – роботодавці подали до податкових органів повідомлення про прийняття працівників на роботу.

“Більшість платників податків Івано-Франківщини сумлінно виконують свої податкові зобов’язання перед державою. Однак, трапляються й такі, які намагається приховати отримані доходи, “забувають” офіційно працевлаштувати найманих працівників, чим грубо порушують права останніх на соціальний захист від держави у випадку захворювання, травмування чи пенсійного віку”, – зазначають податківці.