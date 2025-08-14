У Коломийському районі знайшли небезпечних шкідників

Під час проведення фітосанітарного моніторингу сільськогосподарських угідь виявили 2 види регульованих шкідливих організмів: карантинного шкідника – американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury.) та карантинний бур’ян – амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolia L.).

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області

Американського білого метелика виявлено на загальній площі 1 га в двох населених пунктах Коломийського району, в селі Вовчківці – 0,5 га та Тулова – 0,5 га, а амброзію полинолисту – на площі 0,4 га в селі Тулова Коломийського району.

На виконання ст.33, 34 Закону України «Про карантин рослин» на земельних ділянках, де виявлено шкідливі організми, розпорядженнями Коломийської райдержадміністрації від 07.08.2025 № 62 та № 63 запроваджено карантинний режим та визначено заходи з локалізації та ліквідації вогнищ американського білого метелика та амброзії полинолистої.

Амброзія полинолиста – злісний карантинний бур’ян. Молоді рослини за зовнішнім виглядом дуже схожі на чорнобривці, тому часто залишаються на газонах та клумбах. Поверхня листків темно-зелена, а нижній бік сіро-зелений і густо опушений. В червні починається інтенсивний ріст рослини і на початку липня вона може досягти 30-45 см заввишки. За сприятливих умов зростання амброзія може досягти 2 метри у висоту. Цвітіння бур’яну спостерігається з середини липня до серпня. Амброзію полинолисту віднесено до небезпечних рослин –алергенів, її пилок спричинює алергічні захворювання.

Американський білий метелик – небезпечний карантинний шкідник плодових, лісодекоративних, кущових багаторічних насаджень. Гусінь американського білого метелика призводить до ослаблення та загибелі окремих рослин. Гусінь обгортає павутинням велику кількість листків. З розвитком гусені гніздо збільшується від верхівки до основи гілки, часто досягаючи 1–1,5 м. Гусінь зшкрябує епідерміс з нижнього боку листка; проробляє в листку невеликі отвори, грубо об’їдає пластинки листка з країв, і навіть може з’їдати листки з жилками. Кожна молода гусінь з’їдає за день у 10 разів більше, ніж важить. Крила метелика білосніжні блискучі, у деяких особин на передніх крилах темно-коричневі цяточки. Голова, груди, ноги і черевце вкриті білими волосинками. Вусики чорні з білим запиленням.