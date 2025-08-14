“Прикарпаття-Благо” дізналось суперника в 1/32 фіналу Vbet Кубку України

В Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Vbet Кубку України. У сезоні-2025/2026 стартувала рекордна за час війни кількість команд – 68.

Змагання охоплюватимуть представників усіх рівнів українського футболу – від елітних клубів до регіональних.

Суперником івано-франківського “Прикарпаття-Благо” стане аматорська команда “Денгофф” (Денихівка, Київська обл.) – представник Асоціації аматорського футболу України.

Базові дати матчів 1/32 фіналу – 23-24 серпня 2025 року. У разі нічиєї в основний час переможець визначатиметься в серії пенальті – без овертаймів.

У змаганнях на цьому етапі візьмуть участь:

– 8 переможців кваліфікаційного раунду;

– 4 команди Асоціації аматорського футболу України («Агротех», «Денгофф», «Корміл», «Маяк»)

– 31 команда Професіональної футбольної ліги (16 – Перша ліга, 15 – Друга ліга);

– 12 команд VBET Української Прем’єр-Ліги.

Чотири представники України в єврокубках («Динамо», «Шахтар», «Полісся», «Олександрія») розпочнуть виступ з 1/16 фіналу.