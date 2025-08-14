З полону повернулися 84 українців, є й ті, кого утримували ще з 2014 року. ФОТО

В Україну повернули ще 84 полонених. Серед них — військові та цивільні, яким потрібна медична допомога та тривала реабілітація.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Правда.

За його словами, серед звільнених цивільних є ті, кого росіяни утримували ще з 2014, 2016 та 2017 років.

Серед військових — захисники Маріуполя. Участь в обміні взяли Координаційний штаб, ГУР, Офіс президента та спецслужби. Допомогу у процесі надали Об’єднані Арабські Емірати.

Президент подякував українським воїнам, які на фронті поповнюють «обмінний фонд», що «дозволяє повертати наших людей додому».