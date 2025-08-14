ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
З полону повернулися 84 українців, є й ті, кого утримували ще з 2014 року. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

З полону повернулися 84 українців, є й ті, кого утримували ще з 2014 року. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/08/2025 15:06
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Україну повернули ще 84 полонених. Серед них — військові та цивільні, яким потрібна медична допомога та тривала реабілітація.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Правда.

За його словами, серед звільнених цивільних є ті, кого росіяни утримували ще з 2014, 2016 та 2017 років.

Серед військових — захисники Маріуполя. Участь в обміні взяли Координаційний штаб, ГУР, Офіс президента та спецслужби. Допомогу у процесі надали Об’єднані Арабські Емірати.

Президент подякував українським воїнам, які на фронті поповнюють «обмінний фонд», що «дозволяє повертати наших людей додому».

Група осіб з українськими прапорами на вулиці.
Жінки з квітами, загорнуті в українські прапори.
Чоловік в синьо-жовтому прапорі з усмішкою
Людина з прапором України говорить по телефону.
Люди на вулиці в українському прапорі спілкуються.
Люди у прапорах України на природі.
Люди з українським прапором на вулиці веселяться
Люди з українським прапором на природі, радісні обличчя.