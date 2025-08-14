ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув захисник із Городенківщини Дмитро Курилів
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув захисник із Городенківщини Дмитро Курилів

Автор: Олег Мамчур
14/08/2025 15:23
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Городенківська громада втратила ще одного Героя. У вівторок, 13 серпня 2025 року на Харківщині загинув солдат Дмитро Курилів, 1993 року народження, мешканець села Поточище.

Про це повідомили на сторінці Городенківської міської ради.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Дмитро Курилів служив у 2-гому самохідному  артилерійському взводі 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Воїн загинув під час виконання вогневого завдання та внаслідок загоряння гармати.

“Городенківська громада висловила співчуття родині загиблого та вшанувала його пам’ять. Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ. Вічна пам’ять і шана Герою!“, — йдеться в повідомленні.

Чоловік зі зброєю на фоні військового транспорту.