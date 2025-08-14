На війні загинув захисник із Городенківщини Дмитро Курилів

Городенківська громада втратила ще одного Героя. У вівторок, 13 серпня 2025 року на Харківщині загинув солдат Дмитро Курилів, 1993 року народження, мешканець села Поточище.
Про це повідомили на сторінці Городенківської міської ради.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Дмитро Курилів служив у 2-гому самохідному артилерійському взводі 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Воїн загинув під час виконання вогневого завдання та внаслідок загоряння гармати.
“Городенківська громада висловила співчуття родині загиблого та вшанувала його пам’ять. Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ. Вічна пам’ять і шана Герою!“, — йдеться в повідомленні.