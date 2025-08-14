На війні загинув захисник із Городенківщини Дмитро Курилів

Городенківська громада втратила ще одного Героя. У вівторок, 13 серпня 2025 року на Харківщині загинув солдат Дмитро Курилів, 1993 року народження, мешканець села Поточище.

Про це повідомили на сторінці Городенківської міської ради.

Дмитро Курилів служив у 2-гому самохідному артилерійському взводі 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила. Воїн загинув під час виконання вогневого завдання та внаслідок загоряння гармати.