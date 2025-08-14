ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Креховицькій гімназії просушують та замінюють підлогу в укритті

Автор: Уляна Роднюк
14/08/2025 15:45
У Брошнів-Осадській громаді у Креховицькій гімназії тривають ремонтні роботи в підвалі, який виконує роль найпростішого укриття. Там просушують приміщення та замінюють старі, частково прогнилі дерев’яні рейки підлоги на нові.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Брошнів-Осадську ТГ

Окрім цього, у Креховицькій гімназії триває капітальний ремонт теплотраси.

«Просушуємо приміщення нашого найпростішого укриття, яким є підвал закладу, а також вирішили замінити дерев’яні дещо прогнилі рейки, які виконують функції підлогового настилу, на нові», – каже директор закладу загальної середньої освіти Андрій Дутчак.