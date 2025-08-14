Нові субваріанти коронавірусу на Прикарпатті ще не зафіксували, — Руслан Савчук

В Україні підтвердили випадки нових субваріантів коронавірусу — «Nimbus» та «Stratus». В нашій області таких випадків наразі не зафіксовано.

Про це головний державний санітарний лікар області повідомив у Фейсбуці, пише Правда.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України, субваріант «Nimbus» (NB.1.8.1), як і субваріант «Stratus» (XFG), наразі домінують у світі. Це нові мутації штаму Омікрон. Загалом в Україні підтверджено 38 випадків субваріанта «Stratus» та один – «Nimbus».

За даними Центру громадського здоров’я України, з 4 по 10 серпня COVID-19 підтвердили у 1 197 українців. На тлі сезонного зростання захворюваності вакцинація залишається рекомендованою для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб у постійному режимі відслідковує ситуацію із захворюваністю на Прикарпатті.

Так в області упродовж 32 тижня 2024-2025 (міжсезонного періоду) на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 1296 осіб. У порівнянні – за попередній тиждень зареєстровано 1202 випадки.

При цьому на COVID-19 протягом звітного тижня захворіло 52 особи, що у 2,3 рази більше в порівнянні з минулим тижнем.

Нагадаю, що в Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту проти варіанту «Omicron» коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі.

Детальніше про вакцинацію та нові субваріанти COVID-19 читайте за посиланням http://bit.ly/4mBcvQg