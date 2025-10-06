На війні поліг калушанин Володимир Цвік

Скорботна звістка знову сколихнула Калуську громаду. Помер Захисник — калушанин, штаб-сержант, Володимир Цвік, 1971 року народження.

Про це повідомляє Калуська міська рада.

Вірний військовій присязі, Володимир Цвік, мужньо виконавши військовий обов’язок, на превеликий жаль, 2 жовтня 2025 року помер.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять і слава Герою Володимиру Цвіку!”, — йдеться у співчутті.

Панахида відбудеться цього ж дня, 6 жовтня, о 16:45 в кімнаті панахиди церкви Святих Кирила і Методія.

Чин похорону розпочнеться у вівторок, 7 жовтня, об 11:00.

Поховають полеглого Захисників на міському кладовищі на ділянці для ветеранів.