Рятувальники допомогли травмованій у Карпатах туристці та грибнику. ФОТО

5 жовтня надзвичайники двічі вирушали на допомогу людям, які опинилися у біді в горах і лісах області.
На маршруті до Говерли травмувалася туристка — гірські рятувальники надали допомогу та транспортували її до бази «Заросляк», де чекали медики, пише Правда з посиланням на ДСНС.
А поблизу села Рибне під час збору грибів заблукав чоловік — його теж успішно знайшли та повернули до рідних.
“Пам’ятайте! У гори та ліси вирушайте підготовленими! Повідомляйте близьких про свій маршрут, не йдіть самі, беріть заряджений телефон, ліхтарик і аптечку. І обов’язково встановіть з астосунок «Порятунок у горах»”, – закликають рятувальники.