Рятувальники допомогли травмованій у Карпатах туристці та грибнику. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
5 жовтня надзвичайники двічі вирушали на допомогу людям, які опинилися у біді в горах і лісах області.

На маршруті до Говерли травмувалася туристка — гірські рятувальники надали допомогу та транспортували її до бази «Заросляк», де чекали медики, пише Правда з посиланням на ДСНС.

А поблизу села Рибне під час збору грибів заблукав чоловік — його теж успішно знайшли та повернули до рідних.

“Пам’ятайте! У гори та ліси вирушайте підготовленими! Повідомляйте близьких про свій маршрут, не йдіть самі, беріть заряджений телефон, ліхтарик і аптечку. І обов’язково встановіть з астосунок «Порятунок у горах»”, – закликають рятувальники.

