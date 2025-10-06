Рятувальники допомогли травмованій у Карпатах туристці та грибнику. ФОТО

5 жовтня надзвичайники двічі вирушали на допомогу людям, які опинилися у біді в горах і лісах області.

На маршруті до Говерли травмувалася туристка — гірські рятувальники надали допомогу та транспортували її до бази «Заросляк», де чекали медики, пише Правда з посиланням на ДСНС.

А поблизу села Рибне під час збору грибів заблукав чоловік — його теж успішно знайшли та повернули до рідних.