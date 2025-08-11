На війні поліг мешканець Бурштина Роман Гречух

Сьогодні, 11 серпня, отримано офіційне підтвердження про загибель воїна, який з 25 липня 2025 року вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляє Бурштинська міська рада.

Роман Гречух народився 1 грудня 2002 року. Служив у складі штурмового підрозділу ЗСУ.

“Присягнувши на вірність Українському народові, Роман виконав свою присягу до останнього подиху, мужньо тримаючи позиції у найгарячіших точках фронту. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам нашого Героя. Разом із вами схиляємо голови в глибокій скорботі та молимося за упокій його світлої душі. Вічна пам’ять і слава Герою-захиснику — Роману Гречуху”, — йдеться в співчутті земляків.

Завтра, 12 серпня, о 10:30 громада зустріне кортеж із тілом Героя. Кортеж рухатиметься дорогою Н-09 з Івано-Франківська до Бурштина. Далі — вулицею Міцкевича до рідного дому Героя на вулиці Філарета Сказківа, 37.

Об 11:30 розпочнеться церемонія прощання. Чин похорону відбудеться у місцевій Церкві Воздвиження Чесного Хреста.

Поховають захисника на Алеї Слави міського кладовища у Бурштині.

Жителів громади закликають приєднатися провести захисника в останню земну дорогу і віддати належну шану.