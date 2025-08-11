На Прикарпатті перекинувся УАЗ, є загиблі. ФОТО

Слідчі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Верховинському районі, внаслідок якої загинув пасажир автомобіля.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Так, дев’ятого серпня близько 12:30 до поліції надійшло повідомлення, що в селі Черемошна Білоберізької ОТГ сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту.

Правоохоронці попередньо встановили, що в автомобілі перебувало двоє місцевих мешканців.

Зокрема, 60-річний водій автомобіля марки “УАЗ-31512” під час руху ґрунтовою дорогою не впорався з керуванням, допустив виїзд автомобіля за межі дороги, здійснив наїзд на габіон, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих травм 46-річний пасажир загинув на місці.

Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.