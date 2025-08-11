Відійшов у засвіти професор з Івано-Франківщини

Колектив кафедри спортивно-педагогічних дисциплін Карпатського національно університету ім. Стефаника з глибоким сумом сповіщає про непоправну втрату – смерть професора Юрія Полатайка.

Про це інформує Правда.

«Світла пам’ять і шана професору Полатайку Юрію Олексійовичу за його вагомий внесок у розвиток спорту, освіти і науки. Щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.