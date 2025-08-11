Прикарпатські аграрії зможуть отримати до 25% компенсації за будівництво ферм

Сільгоспвиробники Івано-Франківської області отримають можливість компенсувати частину витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких об’єктів. Кабінет Міністрів України запровадив нові заходи державної підтримки аграрного сектору в умовах воєнного стану.

Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму повідомленні в соціальній мережі.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №950, яка дозволяє аграріям отримати до 25% компенсації за будівництво чи реконструкцію ферм, доїльних залів та інших об’єктів тваринництва.

“Кабмін ухвалив постанову №950, відповідно до якої сільгоспвиробники зможуть отримати до 25% компенсації за будівництво чи реконструкцю ферм, доїльних залів та інших об’єктів тваринництва”, — написала Світлана Онищук.

Компенсація передбачена для об’єктів, які збудовані або реконструйовані не раніше 24 лютого 2022 року. Це дата початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну.

Об’єкти повинні бути введені в експлуатацію в період з 1 січня по 30 вересня 2025 року. Такі часові рамки встановлені для першого етапу дії програми державної підтримки.

У подальшому державна підтримка надаватиметься за об’єкти, які прийняті в експлуатацію у жовтні-грудні попереднього року та січні-вересні поточного року. Це означає, що програма матиме постійний характер.

Прийом заявок від сільгоспвиробників розпочнеться після офіційного оголошення відповідної інформації в Державному аграрному реєстрі. Аграрії зможуть подавати документи протягом встановленого періоду.

Кінцевий термін подання заявок визначено на 20 жовтня 2025 року. Після цієї дати нові заявки прийматися не будуть.

Розгляд поданих документів та заявок триватиме до 5 грудня цього року. Протягом цього періоду відповідні відомства перевірятимуть документацію та приймати рішення про надання компенсації.

З наступного року планується запровадити додатковий напрям державної підтримки аграрного сектору. Він стосуватиметься часткового відшкодування вартості племінних нетелів та телиць.

“З наступного року планується ще один напрям держпідтримки – часткове відшкодування вартості племінних нетелів та телиць вітчизняного або імпортного походження”, — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Новий напрям підтримки охоплюватиме як вітчизняне, так і імпортне племінне поголів’я. Це дозволить аграріям відновлювати та розвивати тваринництво різними способами.

Постанова Кабміну №950 є частиною комплексної програми державної підтримки аграрного сектору України.