Від поранень на війні помер воїн з Калуша Андрій Черковський

Захисник з Калуша помер у військово-медичному клінічному центрі міста Вінниця.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Лейтенант Андрій Черковський, 1993 року народження, гідно та самовіддано виконував військовий обов’язок, захищаючи Україну від ворога. Служив заступником командира роти механізованого батальйону однієї з військових частин, йдеться в офіційній інформації.

Внаслідок отриманих 17 липня поранень під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині захисник помер 8 серпня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі міста Вінниця.