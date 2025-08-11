Від поранень на війні помер воїн з Калуша Андрій Черковський

Захисник з Калуша помер у військово-медичному клінічному центрі міста Вінниця.
Лейтенант Андрій Черковський, 1993 року народження, гідно та самовіддано виконував військовий обов’язок, захищаючи Україну від ворога. Служив заступником командира роти механізованого батальйону однієї з військових частин, йдеться в офіційній інформації.
Внаслідок отриманих 17 липня поранень під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині захисник помер 8 серпня 2025 року у військово-медичному клінічному центрі міста Вінниця.