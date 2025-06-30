На війні поліг мешканець Долини Владислав Калан

В бою за Україну загинув Калан Владислав Романович, мешканець міста Долина.

Служив солдатом, оператор відділення радіорозвідки розвідувального взводу, повідомив міський голова Долини Іван Дирів.

Владислав мужньо виконував військовий обов’язок і загинув поблизу населеного пункту Муравака, Покровського району, Донецької області. Це страшна втрата для всієї Долинської громади. Ми схиляємо голови у скорботі перед родиною та близькими Захисника. Щиро співчуваємо рідним і близьким Владислава. Увесь наш біль і вдячність — разом із вами. Пам’ять про Героя назавжди житиме у серцях.