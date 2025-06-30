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На війні поліг мешканець Долини Владислав Калан
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг мешканець Долини Владислав Калан

Автор: Олег Мамчур
30/06/2025 19:12
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В бою за Україну загинув Калан Владислав Романович, мешканець міста Долина.

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Служив солдатом, оператор відділення радіорозвідки розвідувального взводу, повідомив міський голова Долини Іван Дирів.

Владислав мужньо виконував військовий обов’язок і загинув поблизу населеного пункту Муравака, Покровського району, Донецької області. Це страшна втрата для всієї Долинської громади. Ми схиляємо голови у скорботі перед родиною та близькими Захисника. Щиро співчуваємо рідним і близьким Владислава. Увесь наш біль і вдячність — разом із вами. Пам’ять про Героя назавжди житиме у серцях.

Про день та час зустрічі тіла Захисника буде повідомлено додатково.