На війні поліг мешканець Долини Владислав Калан

В бою за Україну загинув Калан Владислав Романович, мешканець міста Долина.
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Служив солдатом, оператор відділення радіорозвідки розвідувального взводу, повідомив міський голова Долини Іван Дирів.
Владислав мужньо виконував військовий обов’язок і загинув поблизу населеного пункту Муравака, Покровського району, Донецької області. Це страшна втрата для всієї Долинської громади. Ми схиляємо голови у скорботі перед родиною та близькими Захисника. Щиро співчуваємо рідним і близьким Владислава. Увесь наш біль і вдячність — разом із вами. Пам’ять про Героя назавжди житиме у серцях.
Про день та час зустрічі тіла Захисника буде повідомлено додатково.