У Калуській громаді оголосили жалобу за загиблими Героями

У зв’язку із втратою на війні трьох Захисників у Калуській громаді 1, 2 та 3 липня оголосили днями жалоби.

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Про це повідомляє мер Калуша Андрій Найда.

Сержант Володимир Тепчук — командир 1-го інженерного відділення 1-го інженерного взводу 1-ї інженерної роти однієї з військових частин. Народився у 1977 році. Відданий військовій присязі на вірність українського народу помер 25 червня 2025 року.

Молодшого сержанта Назарія Мельника тривалий час вважали зниклим безвісти. Чоловік народився у 1999 році, був мешканцем села Ріп’янки. 30 червня надійшло офіційне повідомлення про загибель, в якому йдеться, що життя Героя обірвалося 6 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Молодший сержант Назар Багрій народився у 1999 році, служив командиром стрілецького відділення. Воїн загинув 17 червня 2025 року під час бойового завдання на Запорізькому напрямку

Жалоба триватиме від вівторка, 1 липня до четверга, 3 липня, включно.

Про зустріч та похорон Героїв повідомлять додатково.