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За вихідні у Франківську спіймали 7 нетверезих водіїв
Диван на коліщатках в темній вітальні

За вихідні у Франківську спіймали 7 нетверезих водіїв

Автор: Олег Мамчур
30/06/2025 19:59
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За вихідні Івано-Франківські патрульні виявили сімох водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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Про це пише Правда з посиланням на обласне управління ПП.

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон!