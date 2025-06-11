На війні поліг президент франківського футбольного клубу “Ревера” Микола Худевич

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На війні загинув військовослужбовець, президент футбольного клубу “Ревера 1908” з Івано-Франківська – Микола Худевич.

Про його смерть повідомили на Facebook-сторінці клубу, передає Правда ІФ

“Наш близький друг. Керівник. Професіонал. Воїн. Надзвичайної доброти людина. Щиро співчуваємо рідним, близьким, усім, для кого ця втрата — особиста. У скорботі — вся команда”, — йдеться у дописі.

Микола Худевич народився 9 грудня 1979 року у селі Тухля Славської громади. Мешкав у Івано-Франківську. Поховають Миколу Худевича у рідному селі на Львівщині.