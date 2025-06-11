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Диван на коліщатках в темній вітальні

Відійшов у засвіти лікар-кардіолог з Івано-Франківщини Василь Байляк

Автор: Оксана Марушкевич
11/06/2025 21:06
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11 червня, відійшов у вічність лікар Байляк Василь Дмитрович, який працював у Надвірнянській ЦРЛ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Галичину.

«Народжений 6 лютого 1949 року, Василь Дмитрович присвятив близько 20 років свого життя кардіології. З 1987 року він працював у нашій лікарні лікарем-кардіологом, дбаючи про серця людей з фаховістю, людяністю та спокоєм. Останні 10 років був на заслуженому відпочинку, та його добрі справи залишили слід у пам’яті колег і пацієнтів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, зокрема його доньці — лікарю-кардіологу Байляк Ользі Василівні». – повідомили в Надвірнянській ЦРЛ.