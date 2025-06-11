“Найкраща новина”. Брат звільненого з російського полону Володимира Бойчука з Франківщини — про обмін 10 червня

Для Василя Бойчука із села Долина, що на Івано-Франківщині, звістка про звільнення його брата з полону стала несподіванкою. 10 червня 2025 року чоловік дізнався про те, що 27-річного Володимира Бойчука повернули в Україну в межах обміну після понад 500 днів у російській неволі.

Першими емоціями Василь Бойчук поділився із Суспільним.

“П’ять хвилин тому я дізнався, що брата повернули з полону. Зараз зателефоную іншому нашому братові. Татові — обов’язково. А він вже мамі скаже. Вона зараз за кордоном, мама дуже зрадіє. Це — найкраща новина”, — говорить брат звільненого з полону Володимира Бойчука.

Володимир Бойчук у цивільному житті. З архіву Василя Бойчука

Василь каже: завжди вірив, що брат живий. Днями сім’я планує вирушити до Володимира.

“Скоро поїду по нього в Чернігів. Не знаю, чи завтра, як там вийде. Але якнайшвидше”, — каже чоловік.

Володимир Бойчук зник безвісти 25 січня 2024 року у селі Вербове Запорізької області.

Окрім нього, з російської неволі 10 червня 2025 року в Україну повернулися Сергій Карапота та Михайло Миндюк з Івано-Франківщини.

Що відомо про обмін полоненими 10 червня 2025 року

10 червня 2025 року в Україну повернулися полонені, про обмін яких домовлялися під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Серед них — бійці ЗСУ, Сил ТрО, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ. Бійці мають поранення та хвороби.

Серед визволених бранців є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Крім солдатів та сержантів, вдалося звільнити й офіцерів.

9 червня 2025 року в Україну з російського полону повернулися двоє військовослужбовців з Івано-Франківщини — Андрій Біник та Анатолій Тимків.