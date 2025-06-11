У Івано-Франківську водій збив жінку: Потерпілу госпіталізували

Сьогодні , 11 червня, в Івано-Франківську водій автомобіля “Skoda” збив жінку на пішохідному переході біля “Велмарту”

Про це повідомила речниця патрульної поліції в Івано-Франківській області Христина Мриглід, передає Правда ІФ з посиланням на Фіртку

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За її словами, водій 1987 року народження, керуючи транспортним засобом “Skoda”, здійснив наїзд на пішохода — жінку 1957 року народження, яка переходила проїзну частину дороги по пішохідному переходу.