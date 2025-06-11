Як у Франківську допомагають військовим боротися з фантомним болем

Вчора, 10 червня, був завершальний день роботи лікарів з Великої Британії на базі Центру діагностики неврологічної патології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

Медики з Лондона навчали наших фахівців працювати з методикою нейромодуляції, що допомагає зменшити або нейтралізувати фантомний біль у військових – тривалий біль, що супроводжується порушенням чутливості, набряком після травм і операцій.

“Упродовж двох днів у нас відбувається міжнародна місія. До нас приїхав відомий у світі доктор Аарон, який є президентом “Асоціації болю” у Великій Британії, і він допомагає нам знайти правильний метод лікування болю у військових, які перебувають не тільки в нашій лікарні. Показом до проведення цієї процедури є хронічний невропатичний біль. Не всім підходить цей метод, але він є досить ефективним. Обладнання привезли наші гості і залишають нам його, як донат. Ми плануємо впроваджувати цей метод у наше рутинне лікування болю”, – розповідає Надія Сегін, Завідувач центру діагностики неврологічної патології КНП «Обласна клінічна лікарня”.

Транскутанна електрична нейромодуляція (ТСНМ) — це неінвазивний метод, що полягає у стимуляції периферичних нервів через шкіру за допомогою низькочастотних електричних імпульсів. Така стимуляція активує аферентні шляхи та опосередковано впливає на центральну нервову систему, сприяючи нейропластичності та відновленню функції після травм.

Як це працює

Через шкіру подається слабкий електричний імпульс, який стимулює периферичні нерви. Це може «розбудити» нервову систему, зменшити біль, поліпшити рухливість і дати шанс на відновлення.

У 80% випадків пацієнти відчувають полегшення одразу після процедури, проте ефект може зникати через деякий час, тому процедуру рекомендують повторювати кілька разів.

Віталій Ожиховський в Івано-Франківській ОКЛ лікується вже кілька місяців. Поранення отримав у Гуляйполі, Запорізької області, внаслідок чого йому ампутували обидві кінцівки. Чоловік розповідає, що його постійно турбують фантомні болі, особливо, коли одягає протези.

“На протезах я вже трохи ходжу, але фантомні болі завжди дошкуляли і було важко ходити. Щоби постійно не вживати знеболюючі, я вирішив спробувати цю процедуру. І ось після неї став на протези і якось легко це вдалося. Бо зазвичай я декілька хвилин чекаю, доки ноги затерпнуть. Ну наразі краще”, – розповідає військовий.

За два дні процедуру планують провести для більш як півсотні військових, та отримали успішні результати від полегшення виснажливого болю у бійців з ампутаціями.