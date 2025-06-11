На Франківщину прямує скорботний кортеж з тілом полеглого Телепчука Миколи

На Тлумаччину завтра, 12 червня 2025року, привезуть тіло загиблого бійця – Миколи Телепчука.

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Повідомляє Петро Пісак, передає Правда.іф.

“Просимо усіх жителів міста Тлумач гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж нашого міста”, – йдеться у дописі.

Орієнтовний час прибуття 12:45 година (Центр міста, краще прийти заздалегідь).

Тіло полеглого Героя повертається «На щиті» до рідного дому в м.Тлумач, що на Івано-Франківщині.

Після зустрічі загиблого захисника похоронний кортеж прямуватиме за маршрутом: вул. І.Макуха – вул. Шевченка (до дому, де народився і виріс Микола Телепчук) – вул. Княгині Ольги – вул. Чорновола – вул. Довбуша (домівка Героя), де цього ж дня о 19:00 год. пройде парастас за загиблим воїном.

У п’ятницю, 13 червня, об 11:00 год. розпочнеться чин похорону, який відбудеться у храмі ПЦУ «Преображення Господнього».

Вічна пам’ять Герою!