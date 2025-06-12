Коломийська “Фурнітура” виступить в Екстра-лізі

Чемпіон Івано-Франківської області минулого сезону та срібний призер Першої ліги – коломийська “Фурнітура” – офіційно здобула підвищення у класі.

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У сезоні 2025/26 команда вперше у своїй історії виступить у найвищому футзальному дивізіоні України – Екстра-лізі.

Відтак на шанувальників футзалу очікує перше в історії прикарпатське дербі між “Фурнітурою” та франківським “Ураганом”.