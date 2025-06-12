Вже понад мільйон: втрати російської армії досягли безпрецедентного масштабу

Російська окупаційна армія втратила понад мільйон військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Слід наголосити, що йдеться про загальну кількість російських втрат в особовому складі: вбиті, поранені та полонені. Символічно, що цифра збіглася з днем росії, який держава-агресор відзначає 12 червня.

За минулу добу втрати ворожої армії склали 1140 військовослужбовців та понад 200 одиниць техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно становлять: