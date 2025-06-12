Вже понад мільйон: втрати російської армії досягли безпрецедентного масштабу

Російська окупаційна армія втратила понад мільйон військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
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Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.
Слід наголосити, що йдеться про загальну кількість російських втрат в особовому складі: вбиті, поранені та полонені. Символічно, що цифра збіглася з днем росії, який держава-агресор відзначає 12 червня.
За минулу добу втрати ворожої армії склали 1140 військовослужбовців та понад 200 одиниць техніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1000340 (+1140) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10933 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3)
- артилерійських систем ‒ 29063 (+47)
- РСЗВ ‒ 1413 (0)
- засоби ППО ‒ 1184 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40435 (+138)
- крилаті ракети ‒ 3337 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51715 (+136)
- спеціальна техніка ‒ 3914 (0)