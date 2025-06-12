ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вже понад мільйон: втрати російської армії досягли безпрецедентного масштабу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вже понад мільйон: втрати російської армії досягли безпрецедентного масштабу

Автор: Олег Мамчур
12/06/2025 07:46
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Російська окупаційна армія втратила понад мільйон військових з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Слід наголосити, що йдеться про загальну кількість російських втрат в особовому складі: вбиті, поранені та полонені. Символічно, що цифра збіглася з днем росії, який держава-агресор відзначає 12 червня.

За минулу добу втрати ворожої армії склали 1140 військовослужбовців та понад 200 одиниць техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1000340 (+1140) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10933 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3)
  • артилерійських систем ‒ 29063 (+47)
  • РСЗВ ‒ 1413 (0)
  • засоби ППО ‒ 1184 (+1)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40435 (+138)
  • крилаті ракети ‒ 3337 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51715 (+136)
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (0)