Прикарпатця засудили до чотирьох років за ґратами за фейкове “замінування” ринку

Жителя Тисменицької громади засудили до чотирьох років позбавлення волі за неправдиве повідомлення про замінування речового ринку в Івано-Франківську.

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У березні 2025 року чоловік зателефонував на лінію екстреного виклику «101» та збрехав про замінування речового ринку в Івано-Франківську, пише Правда з посиланням на обласну прокуратуру.

Під час виїзду спецслужб інформація про замінування не підтвердилась. Засуджений раніше вже відбував покарання за аналогічний злочин.

В судовому засіданні він свою вину визнав повністю. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.