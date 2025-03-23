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На війні поліг воїн із Солотвинської громади Володимир Глушак
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг воїн із Солотвинської громади Володимир Глушак

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 18:46
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Кривава війна обірвала життя жителя села Кричка, солдата ГЛУШАКА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА 1972 р.н.

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Воїн був стрільцем-помічником гранатометника гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти, повідомляють в Солотвинській громаді.

Та на жаль, жорстока війна забрала життя Воїна в районі населеного пункту Кутьківка, Куп’янського району, Харківської області 21.03.2025р.

Про час зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна буде повідомлено додатково.