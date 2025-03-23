Урядовці хочуть спростити взяття на військовий облік українців за кордоном

На розгляд уряду внесли проєкт змін до постанови №932, який спрощує взяття на військовий облік українських громадян віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

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Про це повідомила у телеграмі заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

За словами Верещук, це дозволить консульствам і відділенням ДП «Документ» видавати паспорти та інші документи десяткам тисяч українських громадян, які перебувають за межами України.

Нагадаємо, раніше Верещук анонсувала, що українські громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідин ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років).

Також 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає обов’язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 17 до 60 років.

Як тільки закон вступив у дію, прикордонники в пунктах пропуску почали перевіряти наявність військово-облікового документи у чоловіків віком від 18 до 60 років.